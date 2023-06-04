أمير نجران يبارك حصول لجنة تراحم بالمنطقة على المركز الأول في مؤشرات أداء الإدارة التنفيذية لعام 2022م

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بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حصول اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بنجران “تراحم” على درع المركز الأول في مؤشرات أداء الإدارة التنفيذية لعام 2022م على مستوى لجان مناطق المملكة، وذلك خلال ملتقى تراحم 2023م، الأول الذي عقد في الرياض ونظمته اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، رئيس لجنة تراحم بالمنطقة عبدالله بن صالح الصقري، يرافقه المدير التنفيذي للجنة أحمد بن ناجي الحارثي.

ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لرعاية السجناء وأسرهم، والحرص على تكافل المجتمع ونشر روح الإسهام والبذل والعطاء والتطوع.

كما استعرض سمو أمير منطقة نجران الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة، والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مثمناً الدور الإنساني الذي تقوم به، ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم.