أمير نجران يتابع عبر الاتصال المرئي إجراء أول عملية لزراعة جهاز غسيل كلوي بالذراع

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، للقطاع الصحي، وبما يحظى به المواطن والمقيم في المملكة من خدمات طبيّة مميزة، وما يتميز به أبناء المملكة في المجال الصحي من مهارات وعلوم في جميع الجوانب الطبية وإجرائهم أدق العمليات الجراحية، مثمناً جهود منسوبي الشؤون الصحية في منطقة نجران.

جاء ذلك خلال لقائه في ديوان الإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، يرافقه عدد من منسوبي الصحة بالمنطقة.

وشاهد سموّ أمير نجران عبر الاتصال المرئي إجراء أول عملية زراعة جهاز غسيل كلوي في ذراع أحد المرضى عن طريق القسطرة، في إجراء يعدّ الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، أن تفعيل هذه الخدمة يأتي مواكبة للتطور في مجال الطب الحديث والبرامج الرقمية، وتحقيقاً لبرامج تحسين تجربة التي تسهم في تجويد الخدمات العلاجية المقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ولتخفيف أعداد الإحالات لخارج المنطقة والحد من انتقال العدوى وتقليل المضاعفات التي تحدث في طرق الغسيل التقليدي، مبيناً أن العملية أجريت لمواطن في العقد الخامس، يعاني من الفشل الكلوي.

وأشار إلى أن مراكز الغسيل الكلوي بالمنطقة تبلغ 7 مراكز في مستشفيات (نجران العام – و شرورة – ومستشفى الملك خالد- و يدمة العام – وحبونا – وثار – وبدر الجنوب) تقدم خدمتها بشكل يومي ومستمر لـ 316 مريضاً تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة.