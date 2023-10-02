أمير نجران يتسلم التقرير الإحصائي لإدارة التوعية الوقائية بمكافحة المخدرات بالمنطقة

المناطق _ واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات المكلف العقيد عبدالرحمن بن معيض الحارثي.

وأطلع سموه على التقرير الإحصائي لإدارة التوعية الوقائية بمكافحة المخدرات بالمنطقة الذي اشتمل على المعارض والبرامج التوعوية التي تم إقامتها خلال العام المنصرم، كما كرّم عددًا من منسوبي إدارة الشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.

ونوّه سمو أمير نجران بجهود رجال مكافحة المخدرات وما يقدمونه من تضحيات من أجل القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع، وبالنتائج الإيجابية التي حققها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة، مؤكداً أن النتائج التي تحصدها الأجهزة الأمنية في ضبط المخدرات، وقطع ما يخطط له أعداء الوطن تجاه الشباب، تحققت بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، والدعم والمتابعة المستمرة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

وأشاد سموّه بالتنسيق الجاري بين مديرية مكافحة المخدرات والأجهزة الأخرى، التي أسهمت في ضبط المهربين والمروجين.

وأوضح العقيد الحارثي أن شعبة البرامج الوقائية تختص بعقد محاضرات وندوات ومعارض ومسابقات توعوية تثقيفية عن خطورة المخدرات الصحية والقانونية، وتوضيح عقوباتها لدى المراهقين والشباب بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك نشر رسائل توعويه لمواجهة مخاطر هذا الآفة الخطيرة والدخيلة على مجتمعنا.