أمير نجران يتسلم التقرير السنوي لمستشفى القوات المسلحة بالمنطقة

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نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بما تلقاه الإدارة العامة للخدمات الصحية للقوات المسلحة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة من سمو وزير الدفاع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة العميد الطبيب حمدان بن حميد الشهري، الذي قدَّم لسموه التقرير السنوي لأعمال المستشفى والخدمات التي يقدمها لمنسوبي وزارة الدفاع.

وثمَّن سمو أمير منطقة نجران جهود الكوادر الطبية والعاملين بمستشفى القوات المسلحة، مؤكدًا دعم جميع أعمال المستشفى من قبل الجهات الحكومية كافة وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعماله.