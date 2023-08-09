أمير نجران يتسلّم التقرير السنوي لجمعية “ليث للإنقاذ”

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية العمل التطوعي في المجتمع، في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين، مثمناً دور الفرق التطوعية في خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام جمعية “ليث للإنقاذ” بالمنطقة ناصر بن محمد آل مهري، الذي قدم لسموه التقرير السنوي للجمعية، متضمناً ما تلقته غرف العمليات بالجمعية لـ 5067 بلاغاً، تم التعامل معها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وإجمالي فرص التطوع والبالغة ٢٠٦ فرص تطوعية، شارك فيها ٣٢٨٤ متطوعاً ومتطوعة بعدد ٤٧٠٨٤ ساعة تطوعية، كما اشتمل التقرير على تنفيذ الجمعية 111 مبادرة مجتمعية في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، إضافة إلى توقيع عدد من الشراكات المجتمعية مع جهات حكومية وأهلية.