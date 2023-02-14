أمير نجران يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة

المناطق_واس

نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بما يحظى به قطاع الإعلام بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله-.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة نجران علي بن هادي اليامي، ويرافقه عدداً من أعضاء الفرع.

وتسلَّم سمو أمير منطقة نجران خلال الاستقبال التقرير السنوي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة، الذي اشتمل على أبرز أنشطة الهيئة، وأهم أعمال وبرامج فرع الهيئة في المنطقة ومحافظاتها خلال العام المنصرم 2022م.

وشدَّدَ الأمير جلوي بن عبدالعزيز على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الصحفيين بالمنطقة لدعم أهداف الرسالة الإعلامية والمهنية، متطلعاً سموه لمضاعفة الجهود والعمل على كل ما يسهم في الارتقاء بجودة وتميز الرسالة الإعلامية في المنطقة.