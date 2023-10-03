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أمير نجران يتسلّم تقريراً عن فعاليات احتفاء محافظة شرورة باليوم الوطني الـ 93

3 أكتوبر 2023 - 11:56 صباحًا

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التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، الذي قدّم لسموه تقريراً عن أعمال وفعاليات المحافظة والإدارات الحكومية خلال الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93.

 

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واشتمل التقرير على المواقع التي أقيمت فيها الفعاليات، ومسيرة للجهات الحكومية والأهلية، إضافةً إلى الحفل الرسمي لأهالي المحافظة بهذه المناسبة.

 

وثمّن سمو أمير منطقة نجران جهود محافظة شرورة والجهات الحكومية والأهلية بالمشاركة في الاحتفالات الوطنية، مؤكداً أهمية هذه المناسبة التاريخية الغالية علينا جميعاً.

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3 أكتوبر 2023 - 11:56 صباحًا
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