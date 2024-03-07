أمير نجران يتفقد مقر شرطة المنطقة ويدشّن نظام إدارة البلاغات والمعلومات الجغرافي “نظام بلاغ”

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم غير المحدود، الذي يلقاه قطاع الأمن العام بالمملكة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وبإشراف ومتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية في توفير كافة الإمكانيات الآلية والبشرية، مثمناً سموه ما يقدمه رجال الشرطة بمنطقة نجران ومحافظاتها، مؤكداً أنهم رجال مخلصين تسلحوا بعقيدة الإسلام والإيمان قبل كل شيء وهو يعكس ما تنعم به بلادنا من الأمن والاستقرار وما يهنأ به المواطن والمقيم على أرضها والزائر إلى كنفها من الأمان والراحة والطمأنينة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية اليوم لمقر شرطة المنطقة، حيث كان في استقباله مدير شرطة منطقة نجران اللواء منصور بن نايف الشمري ومنسوبي شرطة المنطقة.

وتجوّل سموه في المعرض المصاحب، مستمعاً إلى شرحٍ عن ما يحويه من تقنيات وأجهزة حديثة للإدارات التابعة للأمن العام.

بعد ذلك دشّن سمو أمير منطقة نجران نظام إدارة البلاغات والمعلومات الجغرافي (نظام بلاغ)، مستمعاً إلى شرحٍ مفصل عن النظام الذي يُعنى باستقبال بلاغات المواطنين عن طريق نظام خاص بالأمن العام وتمريرها للعاملين بالميدان بشكل إلكتروني و ذلك لتسهيل سرعة إنجاز المهام وإنهاء البلاغات، ويمر النظام بثلاث مراحل، مرحلة تسجيل البلاغ وترحيله ومعالجته.

كما تفقد سموه غرفة المراقبة العامة على البلاغات، وتلقى بلاغاً عن طريق (نظام بلاغ)، وتفقد القسم النسائي وما يحويه من إدارات.

ثم أقيم حفل خطابي أعد بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء الشمري كلمةٍ قدم فيها الشكر لسموه لزيارته التفقدية لمقر شرطة المنطقة، ثم ألقيت قصيدة شعرية.

بعدها ألقى سمو أمير منطقة نجران كلمة قال فيها :” أنا سعيد بتواجدي بينكم، وما رأيته من معدات وأجهزة متطورة هي بمثابة فخر واعتزاز لنا جميعاً، فلا تستوي الحياة ولا لوجود صحة وغيرها من دون أمنٍ واستقرار فالأمن هو الأساس والركيزة” .

وأشار سموه إلى ما تنعم به المملكة من نعمٍ لا تعد ولا تحصى وذلك بفضل – الله سبحانه وتعالى – ثم بفضل وجهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على رفاهية المواطن والمقيم.

وتسلّم سموه في نهاية الحفل هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع منسوبي شرطة المنطقة.