أمير نجران يثمّن تحقيق عدد من المنشآت الصحية بالمنطقة المراكز الأولى في مؤشرات ” وازن “

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ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تحقيق مستشفيات الملك خالد، وحبونا العام، ومركز السكر بمستشفى الملك خالد، و مجمع إرادة، والصحة النفسية بصحة المنطقة المراكز الأولى في مؤشرات “وازن”، وبرنامج قياس تجربة المريض على مستوى وزارة الصحة خلال العام الجاري 2023.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، الذي قدم لسموه دروع التميز، بحضور عدد من منسوبي صحة نجران.

وأكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن الشؤون الصحية بمنطقة نجران تقوم بجهود كبيرة ومقدرة ومميزة وما تحقيقها للمراكز الأولى إلا امتداد لعدد من الإنجازات والجوائز التي حصلت عليها الأمر الذي يجعلنا نفخر بطاقم العمل الذي أثبت أن العمل يسير بجدية ووفق أعلى معايير الجودة، كما أنه يحملنا مسؤولية أكثر، لضمان استمرار التميز.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم بني هميم، أن مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران حصل على المركز الأول في تخصص أورام الغشاء البروتيني بناءً على الأبحاث المنشورة للفترة من 2013 وحتى 2023، فيما حقق مجمع إرادة المركز الأول على مستوى وزارة الصحة لمستشفيات الصحة النفسية بين 200 و 350 سريراً في برنامج” وازن”، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حصل مستشفى حبونا العام على المركز الأول على مستوى المستشفيات العامة في الوزارة، فئة أقل من 100 سرير ضمن تقرير برنامج وازن للفترة نفسها، مبيناً أن مركز السكر في مستشفى الملك خالد بنجران حقق المركز الأول على مستوى مراكز السكر بالمملكة بحسب نتائج برنامج قياس تجربة المريض للنصف الأول من 2023 بنسبة رضا 98.20 %.