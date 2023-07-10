أمير نجران يدشن أنظمة البنية المؤسسية وإدارة المشاريع

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دشَّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، نظام البنية المؤسسية ونظام إدارة المشاريع، التي تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية للتحول الرقمي لإمارة المنطقة، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة” قو” للاتصالات محمد منصور كرحان، والمدير التنفيذي لشركة إيجاد لتقنية المعلومات محمد علي البقمي.

ونوَّه سموه بالحِراك التنموي الذي تشهده مناطق المملكة في جميع المجالات بدعم من القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، لنهضة تنموية شاملة من ضمنها التحول الرقمي، الذي يُعدُّ عاملاً مهماً يهدف إلى تمكين جميع القطاعات الحكومية من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية في ظل الرؤية الحكيمة لولاة الأمر ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرح عن نظام البنية المؤسسية التي تهدف إلى دعم وتسريع التحول الرقمي للجهات الحكومية من خلال ممارسات ضوابط دراسة الوضع الحالي للجهة الحكومية، وبناء خارطة الطريق للتحول إلى الوضع المستقبلي لتحقيق المواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات.

ويأتي نظام إدارة المشاريع مواكبًا لما جاء في إستراتيجية التحول الرقمي للمملكة وخططها التنفيذية وتحقيقًا لمعايير التحول الرقمي الصادرة من هيئة الحكومة ويسهم نظام إدارة المشاريع على إنجاح مشاريع التحول الرقمي، إضافة إلى تحقيق الأهداف من المشروع في معايير النجاح المحددة له.

وثمّن سمو أمير منطقة نجران جهود فريق العمل من الإدارة العامة لتقنية المعلومات ولجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة وشركتي قو للاتصالات وإيجاد لتقنية المعلومات، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية للتحول الرقمي وتحقيق التطلعات في تمكين الإمارة رقميًا من خلال استخدام أفضل التقنيات الرقمية، وأحدث الأنظمة المطورة لتلبية احتياجات الأعمال والخدمات، وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لزيادة رضا المستفيدين من خدمات الإمارة.

من جهته أعرب وكيل إمارة منطقة نجران المكلف ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته المستمرة للعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة وخدمة المواطن أينما كان.