أمير نجران يدشن حملة السلامة الشاملة للدفاع المدني بالمنطقة

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دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، حملة السلامة الشاملة 2024 للدفاع المدني بالمنطقة، التي تهدف إلى الوقوف على المنشآت للتأكد من توفر اشتراطات السلامة بها، حفاظاً على سلامة مرتاديها والممتلكات من المخاطر، وذلك بمقر المديرية بنجران.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد مريشد العتيبي، أن الحملة تستمر على مدى شهر، بمشاركة أمانة منطقة نجران، والشؤون الصحية، والإدارة العامة للتعليم، وفرع وزارة السياحة، وتهدف إلى حماية وسلامة شاغلي ومرتادي المنشآت، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتقليل الخسائر المادية، وتعزيز مفهوم السلامة العامة، وإزالة مسببات الحوادث.

وكرّم سموّ أمير نجران الجهات المشاركة في الحملة، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية مع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.