أمير نجران يدشن غداً عدداً من المشروعات التنموية للطرق

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يدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، ، عدداً من مشروعات وزارة النقل بمنطقة نجران ومحافظاتها بقيمة إجمالية تبلغ 311 مليون ريالاً ، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وتشمل المشروعات التي سيتم تدشينها مشروع ربط المنطقة بمحافظتي شرورة والسليل ومركز الخضراء والحصينية، إضافة إلى مشاريع الصيانة الجذرية لبعض الطرق بمنطقة نجران وكذلك مبادرات السلامة.

وتهدف المشاريع إلى رفع مستوى الجودة والسلامة المرورية على الطرق وتعزيز قدرتها على تحمل الحركة المرورية العالية، وكذلك تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة.