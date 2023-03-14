أمير نجران يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار “بيئتك تعرفك”

المناطق_واس

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، فعاليات أسبوع البيئة 2023، تحت شعار “بيئتك تعرفك”، التي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل تنفيذ بعض البرامج التوعوية والبيئية وبرامج التشجير والنظافة للمتنزهات والأودية بالمنطقة.

وشدد سموّه على أهمية الحفاظ وحماية البيئة الطبيعية في بالمنطقة وتعزيزها، بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030، من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة، إضافةً إلى التشجيع على الممارسات الزراعية المستدامة في جميع أنحاء المملكة، مؤكداً أن حكومتنا الرشيدة أولت البيئة وتعزيزها جل اهتمامها، وحدت كثيراً من قطع الأشجار، وأوجدت البديل فاستوردت الحطب من الخارج للحفاظ على استدامة البيئة لدينا.

وأشاد بجهود معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وكذلك فرع الوزارة بالمنطقة، ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة نجران، وبالوعي لدى المواطنين في حماية بيئتهم، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

كما دشن سمو أمير نجران حملة مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة نجران، للمحافظة على بيئة الغابات والمنتزهات بمنطقة نجران ومحافظاتها.