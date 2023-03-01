أمير نجران يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بدعم القيادة الحكيمة لقطاع الدفاع المدني بما يجسد حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، مثمناً متابعة سمو وزير الداخلية لأعمال وتطوير المقرات الأمنية في جميع المناطق.

جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه في الإمارة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة هدف ووقاية”، والمعرض الافتراضي المصاحب, بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور خالد العتيبي.

واطلَّعَ سموه على عرض مرئي عن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في مختلف محافظات المنطقة، وقال: “إننا نقدر بكل فخر واعتزاز ما يقدمه الدفاع المدني من جهود في القيام بمهامه عند وقوع الحوادث وأعمال التوعية التي تتم عبر الوسائل المختلفة والجولات الميدانية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة”.

وثمّن دور أجهزة الدفاع المدني في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات، معرباً عن فخره بما يقدمه رجال الدفاع المدني بمنطقة نجران ومحافظاتها من أعمال بطولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيداً بجهودهم في أعمال التوعية عبر الوسائل المختلفة والجولات الميدانية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.