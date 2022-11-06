أمير نجران يدشّن جائزة الأمير جلوي للتطوع 2022 ويكرم صحة المنطقة

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دشّن صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، جائزة سموه للتطوع 2022م، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وشاهد سموه خلال اللقاء عرضاً مرئياً تضمن المسارات الأربعة للجائزة، وهي: المحتوى التوعوي، والذكاء الاصطناعي، والمشاركة المجتمعية، والتطوع الصحي، إضافةً إلى شروط الجائزة، والموقع الإلكتروني للتسجيل فيها وذلك عبر الرابط: https://cdn.me-qr.com/pdf/10622388.pdf.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للوصول الى مليون متطوع، وكذلك توفير الفرص للمتطوعين للمساهمة في خدمة المجتمع، و دعم الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية.

كما كرم سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز مدير صحة المنطقة، وعددا من منسوبيها لحصولها على العديد من جوائز التميز على مستوى وزارة الصحة.

وأوضح بني هميم أن صحة نجران حصلت على جائزة “الطريق إلى التميز” من الجمعية العالمية للأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو) في المؤتمر الدولي للجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اجتياز مستشفى الملك خالد معايير رعاية وسلامة المرضى وجودة الخدمة والتدريب، إضافةً إلى اعتماد صحة نجران مركزاً تدريبياً في الممارسات الخاصة بتجربة المريض وهي أحد مبادرات التحول بوزارة الصحة نظير تقديمها مبادرات متميزة في تجربة المريض للعام 2022، وكذلك جائزة إتمام صحة نجران أعمال تأسيس إدارة التطوع الصحي لبرنامج مشروع تمكين إدارات التطوع في المنظومة الصحية.

وبين أن صحة المنطقة ضمن أفضل ٥ مناطق في برنامج تمريض الرعاية الحرجة بعدد ١٨٠ ممرضاً وممرضة سعوديين، مشيراً إلى أنه جرى تكريم ١٨ ممرضاً وممرضة منهم لتميزهم على مستوى مناطق المملكة.