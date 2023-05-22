أمير نجران يدشّن جمعية رفقاء المرضى بالمنطقة

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دشَّنَ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، جمعية رفقاء المرضى بالمنطقة ، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بنجران رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأوضح الدكتور بني هميم أن الجمعية غير ربحية ، وتهدف لتقديم الرعاية الصحية و الخدمات بشكل يناسب احتياج المستفيدين ، من أجل تحسين جودة حياتهم ، وتلبية احتياجاتهم ، وتوعية المجتمع من خلال العلاقات والشراكات الفاعلة.

وثمَّنَ سمو أمير منطقة نجران جهود مجلس إدارة الجمعية ، منوهاً بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي ، ووضعها صحة الإنسان في المملكة من أولويات اهتمامها.