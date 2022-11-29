أمير نجران يرأس الاجتماع الثاني للمحافظين للعام المالي الجاري

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رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع الثاني للمحافظين للعام المالي الجاري.

ونوه سموه بما تحظى به مناطق المملكة منها منطقة نجران من عناية فائقة من القيادة الحكيمة لتحقيق قفزات تنموية لافتة على الأصعدة والمجالات كافة، كذلك متابعة سمو وزير الداخلية لأعمال الإمارة وأدوارها؛ لتحقيق الأهداف وبلوغ المقاصد التي تتطلع إليها القيادة.

وأكد سموه أن ما جرى مناقشته في الاجتماع من موضوعات أمنية وتنموية وإدارية، تأتي ضمن السعي إلى تحقيق تنمية شاملة ونوعية في المحافظات، وفق رؤية المملكة 2030، إذ تهدف هذه الموضوعات إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الفرص الاستثمارية السياحية والزراعية والصناعية، ودعم قطاع التعليم والتدريب.

من جانبه أوضح أمين مجلس المنطقة صالح بن محمد آل مريح، أن الاجتماع خرج بجملة من القرارات والتوصيات الداعمة للعمل الإداري في الإمارة والمحافظات والمراكز، بجانب الشؤون التنموية والأمنية فيها.