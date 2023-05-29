أمير نجران يرأس الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع المدني الرئيسية

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شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، على أهمية معالجة مشكلات سوء التخطيط في تصريف مياه الأمطار والسيول وإزالة جميع التعديات في المنطقة, مشيراً إلى أن التعامل مع الأخطار المصاحبة لحالات الأمطار والسيول لاتقبل العذر أو التبرير.

ونوه خلال رئاسته في مقر الإمارة، اليوم, اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بالعناية التي توليها القيادة الرشيدة لأعمال اللجان الرئيسية للدفاع المدني بالمناطق، وتفعيل دورها.

وناقش الاجتماع الأسباب التي أدت إلى اندفاع السيول فوق العبارات وقنوات التصريف، وإعاقة سير بعض الطرق، والتشديد على عدم التهاون مع عابري الأودية والشعاب وقت هطول الأمطار، وإنزال العقوبات بحقهم، ورصد كل المخالفات والتجاوزات بتغطية المواقع بالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية المعنية .

من جهته أعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء الدكتور خالد بن مريشد العتيبي عن شكره لسمو أمير منطقة نجران لما يوليه من اهتمام ومتابعة لجميع أعمال الدفاع المدني وحرصه على استمرار التنسيق والتعاون بين مديرية الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة بالمنطقة وتوجيهاته في اتخاذ التدابير الاحترازية في جميع الظروف التي تساعد في التصدي للكوارث الطبيعية لا قدر الله.