أمير نجران يرعى احتفاء صحة المنطقة باليوم الوطني الـ 93

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رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم، الحفل الذي نظمته الشؤون الصحية بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 ، بحضور مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بن هميم، وذلك بمستشفى الملك خالد.

وتجول سموه في المعرض المصاحب للفعاليات، مستمعاً إلى شرح لما يحتويه المعرض من أركانٍ تستعرض التطور والنهضة الصحية بالمنطقة، وشملت الأركان، ركن الروبوت الجراحي واستخدامه في إجراء عمليات تخصصية، ويتميز بالدقة والجودة في إجراء العمليات، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الآلام والمعاناة التي تنتج من التدخل الجراحي الاعتيادي، وتقلل مدة بقاء المريض بالمستشفى، وركن دعم الحياة واستخدام أجهزة دعم نبضات القلب، وكذلك ركن البورد السعودي الذي بدأ منذ عام 2009م بتخصص واحد حتى وصل حالياً إلى ١٨ تخصصاً، وأيضاً ركن سحب الدم والتطور التكنولوجي في تحديد الأوردة، وركناً عن تقنية البلازما وقسماً للتواصل ليضم جهاز للتعامل مع حالات السكتات الدماغية والتواصل إلكترونياً مع مستشفى الصحة الافتراضي، بالإضافة إلى ركن التطوع الصحي وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، وعرض جهود البرنامج المتضمنة تقديم أكثر من 800 ألف ساعة تطوعية في مختلف المجالات منذ بداية العام الحالي.

بعد ذلك شاهد سمو أمير نجران لوحة عن أقوال الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه -، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه، فيما تسلم هدية تذكارية من صحة نجران بهذه المناسبة.