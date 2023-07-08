أمير نجران يرعى انطلاق فعاليات مهرجان “صيفنا هائل 2023” غدًا

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يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غدًا، حفل انطلاق فعاليات مهرجان “صيفنا هائل 2023″، الذي تنظمه أمانة منطقة نجران، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة نجران، أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تتناسب مع ثقافة المجتمع وتلبي رغباتهم تتمثل في إقامة أمسيات شعرية، ومشاركة فرقة نجران الشعبية بأداء الألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة، وتنظيم فعالية “حواء تاريخ وحضارة”، إضافة إلى إقامة دورة صناعة المحتوى على منصات التواصل، والفعاليات الترفيهية ومسرح تفاعلي، وخيمة للتسوق التي ستشهد مشاركة للأسر المنتجة، واقامة معرض للتصوير الفوتوغرافي، ومعرض آخر للحرف اليدوية والتراثية، وسباقات للخيل بالمنطقة.