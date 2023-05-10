أمير نجران يرعى انطلاق ملتقى التكامل بين جهات القطاع غير الربحي بالمنطقة

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رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مساء اليوم، انطلاق ملتقى التكامل بين جهات القطاع غير الربحي بالمنطقة، بحضور رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، ونائب رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس مشاري بن منصور الطريف، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بنجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي، وعدد من أعضاء مجلس الجمعيات في المملكة، وأعضاء المؤسسات المانحة، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات بمدينة نجران.

وافتتح سموه فور وصوله، المعرض المصاحب للملتقى، كما تجوّل على أركان المعرض مستمعاً إلى شرح من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بنجران عن ما يحويه المعرض.

بعد ذلك شهد سموه توقيع مجلس الجمعيات الأهلية بنجران عدداً من الشراكات مع عددٍ من الجهات الحكومية و الأهلية بالمنطقة وهي “جامعة نجران، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومؤسسة سليمان الراجحي، ومؤسسة سليمان أبانمي الأهلية، ومؤسسة صالح الثنيان، وشركة المصانع الكبرى “أماك”.

ثم أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور السعدون كلمةٍ نوه فيها بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتطوير وتمكين القطاع غير الربحي بوصفه شريكاً مهماً في التنمية الشاملة والمتوازنة، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها، والسعي إلى أن يكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي، وأن يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان “جولة لتطوير القطاع غير الربحي”، وعرضاً آخر بعنوان “ملتقى التكامل بين القطاع غير الربحي”.

وفي ختام الحفل كرّم سموه الجهات المشاركة، فيما تسلّم هدية بهذه المناسبة.