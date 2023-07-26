أمير نجران يرعى توقيع اتفاقية بين فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وشركة المصانع الكبرى للتعدين

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أكّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات في المنطقة، وتوقيع الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم المصلحة العامة والجهات المستفيدة وتسهم في تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية، كونها أحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030، في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

جاء ذلك خلال رعاية سموّه بالإمارة اليوم, توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران يمثلها مدير الفرع المهندس مريح بن شارع الشهراني، وشركة المصانع الكبرى للتعدين، يمثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس يحيى محمد الشنقيطي.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد تعاون إستراتيجي في مجال الدراسات وتبادل المعلومات والأفكار، وتنفيذ الندوات وورش العمل وتعزيز القدرات لدى المجتمع في سبيل الحفاظ على البيئة وتحسين الغطاء النباتي والإسهام في مبادرة ” نجعلها خضراء “، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة أفراد المجتمع.