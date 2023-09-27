أمير نجران يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة

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رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وذلك في قاعة الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات.

وأكد أهالي المنطقة أن هذه النهضة المتواصلة تواكب رؤية المملكة 2030 التي عمت بُشرياتِها جوانب الحياة، وشملت خلالها يد التجديد والتطوير لكل مرافق الدولة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كان لها أثر كبير في أن تبوأت بلادنا مكانة متميزة وسط الأمم.

عقب ذلك قدم أعضاء جمعية الثقافة والفنون بنجران لون “الزامل” الذي تضمنت كلماته الولاء والحب للوطن، كما قدموا طلاب وطالبات التعليم بالمنطقة أوبريت بعنوان “كف العطاء”، يستعرض مسيرة توحيد المملكة، ومراحل التطور والتنمية الوطنية من عهد المؤسس – طيب الله ثراه -، حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير نجران الجهات الداعمة والمشاركة في الفعاليات، كما شارك سموه في أداء العرضة السعودية.