أمير نجران يرعى غداً حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة نجران

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يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل تخريج الدفعة السابعة عشر من طلاب وطالبات جامعة نجران للعام الجامعي 1444-1445هـ، وذلك بمقر المدينة الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن رعاية سمو أمير المنطقة لحفل التخرج يعد حافزاً كبيراً للطلاب والطالبات لمواصلة التفوق والتميز، مثمناً دعم سموه ومتابعته المستمرة لأدوار الجامعة التعليمية والمجتمعية.

وأوضح الدكتور الخضيري، أن عدد الخريجين والخريجات المتوقع تخرجهم بلغ 3463 طالباً وطالبة لمراحل الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير، مشيراً إلى أن هذه الكوكبة من طلاب وطالبات الجامعة تخرجوا في تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل المحلي،وهو ما هدفت إليه الخطة الإستراتيجية للجامعة منذ تأسسيها.