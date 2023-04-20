أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما تقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيد العيد على مقامكم الكريم بالخير والتمكين ودوام العزة والسؤدد.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بهذه المناسبة.

وقال : يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما تقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيد العيد على خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم بالخير والتمكين ودوام العزة والسؤدد.