أمير نجران يستضيف في مجلس الاثنينية الجمعيات التطوعية بمناسبة يوم التطوع العالمي

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أكّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن التطوع يعد سمة لدى المجتمع السعودي ، وأحد قيمه وثقافاته وعاداته.

وأبدى سموه في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية”، الذي استضاف الجمعيات التطوعية والجهات الإشرافية بمناسبة يوم التطوع العالمي، إعجابه بما تحقق من أرقام على صعيد العمل التطوعي بالمنطقة، إذ بلغت ساعات التطوع 160 ألف ساعة، وزادت الفرص التطوعية إلى 229 فرصة، وقال “نحن نعلم أن رؤية المملكة 2030 تستهدف وصول عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع، فالأمل في شباب وشابات المنطقة في الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن من خلال منطقتنا”.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على اهتمامه ببرامج التطوع في المنطقة، وتفاعله لكل ما يدفع المنطقة للتميز في هذا المجال، معربًا أيضًا عن فخره بالمتطوعين في جميع المجالات الإغاثية والخيرية والصحية والإسعافية وغيرها، والجهات الإشرافية التي بذلت جهودًا في تنظيم وخدمة العمل التطوعي، وترسيخ مفهومه.

واستشهد سموه بما شهدته المملكة أثناء تحرير الكويت حيث استجاب جل الشعب السعودي إلى نداء التطوع الحربي، وأغلق باب التسجيل بعد ساعات قليلة.