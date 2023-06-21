أمير نجران يستعرض استعدادات الجهات الحكومية بالمنطقة خلال عيد الأضحى المبارك

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الحكيمة – أيدها الله – في استقبال حجاج بيت الله الحرام والجهود التي وفرتها لأداء مناسكهم، معبرًا عن دعواته للجميع بأن يتقبل الله حجهم، ويشكر سعيهم، ويغفر ذنبهم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من قيادات الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية، استعرض خلاله استعداداتها لمناسبة عيد الأضحى المبارك، في مدينة نجران وفي محافظات المنطقة.

وحثّ سموه الجميع على أهمية التنسيق التام والتكامل بين الجهات المعنية التي تسهم في إخراج هذه المناسبة بالصورة التي تلبي رغبات الأهالي والزائرين، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بالقيم الاجتماعية واحترامها وصونها.