أمير نجران يستعرض التقرير السنوي لإدارة السجون بالمنطقة

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نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز ين مساعد، أمير منطقة نجران، بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على تقديم البرامج التوجيهية والإرشادية التي تسهم في إصلاح نزلاء السجون ليكونوا عناصر قادرة على الاندماج في المجتمع بعد قضائهم فترة محكوميتهم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير إدارة السجون بمنطقة نجران العميد بنيان بن محمد العمر، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لسجون المنطقة، وما اشتمل عليه من البرامج الإصلاحية والتأهيلية، والرعاية الاجتماعية والتدريب المهني، والأنشطة الثقافية والرياضية، إضافةً إلى تفعيل المراكز المتخصصة التي تسهم في إصلاح النزيل، والتقليل من نسبة عودة النزلاء إلى السجون مرة أخرى.

وثمَّنَ أمير منطقة نجران، ما تقدمه مديرية السجون بالمنطقة من خدمات متميزة لخدمة النزلاء في السجون، منوهاً بالشراكات الاجتماعية التي وقعتها المديرية مع عدة جهات، في سبيل تأهيل النزلاء وإصلاحهم، وتهيئتهم، بالإضافة إلى رعاية أسرهم.