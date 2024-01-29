أمير نجران يستعرض تقريراً لمشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على توفير الإمكانات الآلية والبشرية التي تُسهم في إنجاز المشاريع والخدمات التي تُقدم للمواطنين بمواصفات عالمية وجودة عالية، مشيراً سموه إلى أن مشاريع شركة المياه الوطنية تعد من المشروعات التنموية الهادفة لتحسين جودة الحياة، ولها أثر مباشر على حياة الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه، رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية، المهندس عبدالله بن سعيد العمري، يرافقه مدير خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد علي آل عتيق، ومدير عام المشاريع بالقطاع الجنوبي المهندس نايف محمد الزهير.

واستعرض سموه تقريراً لمشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة، تضمن المشاريع المنجزة التي دخلت منظومة التشغيل خلال العام المنصرم 2023م، وعددها 4 مشاريع، بتكلفة إجمالية بلغت 211 مليون ريال، إضافةً إلى المشاريع المستهدف إنجازها ودخولها منظومة التشغيل بالعام الحالي 2024م، وتبلغ 3 مشاريع بتكلفة مالية تقدر بنحو 37 مليون ريال، كما تضمن التقرير خطة المشاريع المطروحة للعام الحالي 2024 م، والبالغة 25 مشروعاً بكلفة إجمالية تتجاوز 865 مليون ريال، وكذلك مشروعات الشركة الجاري تنفيذها في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، والبالغ عددها 6 مشاريع بقيمة تتجاوز 284 مليون ريال، توزعت ما بين مشروعات للمياه وأخرى للصرف صحي.

وشدَّد سمو أمير منطقة نجران أهمية متابعة التقدم في إنجاز المشاريع التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم وفق المدى الزمني الذي تم اعتماده، مؤكداً سموه على ضرورة تفعيل خدمات إلكترونية التي تسهم في تمكين المستفيدين من الوصول للخدمة دون عناء أو تكلف، مثمناً سموه جهود الشركة الوطنية للمياه بالمنطقة.