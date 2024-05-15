أمير نجران يستعرض مع وزير الحج والعمرة جاهزية استقبال حجاج الجمهورية اليمنية

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما يؤكده ولاة أمر هذه البلاد – أيدهم الله -، بأن ألهم شرف المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكل قاصد إليها.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، لمعالي وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث اطّلع سموه على خطة وزارة الحج والعمرة، والجهات المعنية، في استقبال الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة الحدودي.

وأكد سمو أمير المنطقة أن المملكة هي الأنموذج الأسمى في استقبال القادمين من جميع أصقاع العالم، وخدمتهم بالوجه الأكمل، وإدارة الحشود، بأعلى درجات الإنسانية، في أجواء آمنة مطمئنة.

وأوضح معالي وزير الحج والعمرة جاهزية الوزارة وجميع الجهات المشاركة لاستقبال الحجاج اليمنيين، حيث يصل بعضهم عبر منفذ الوديعة، وآخرون عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

حضر اللقاء معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والدخل، سهيل بن محمد أبا نمي، ونائب مدير عام الجوازات، اللواء سعود بن بندر السور.