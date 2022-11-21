أمير نجران يستقبل الإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال في مجلسه الأسبوعي

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية” اليوم، عدداً من الإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال، المشاركين في ملتقى الإعلام التوافقي.

وقال سموه ” لدينا ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وحضارتنا وأخلاقنا، ونمثّل المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية بتلاحمنا وتآخينا وتكاتفنا، والتفافنا تحت ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ، ما يوجب علينا أن نحافظ على هويتنا، ونعتز بها، ونتباهى بها بين الأمم” .

ورحب بالمشاركين في منطقة نجران، وشكرهم على الحضور، وإثراء الملتقى، معربًا عن فخر الجميع بالإعلامي والمثقف السعودي، الذي يعكس حقيقة المجتمع السعودي، ويمثّل السلاح الفكري القوي ضد الأعداء والمتربصين بالوطن.

ووجه سموه تحية فخر واعتزاز وإجلال لمنسوبي القوات العسكرية بالمنطقة، الذين يقفون على حراسة الحدود، وصون الأمن في الداخل، داعيًا الله أن يحفظهم ويرعاهم، ويسدد رميهم، وأن يرحم الشهداء، ويغفر لهم، ويعجّل بشفاء المصابين.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، خالد بن حمد المالك، أن الإعلام في المملكة يشهد متغيرات متسارعة، وسط المتغيرات التقنية، التي دفعت المؤسسات والذوات الإعلامية إلى مواكبتها ومجاراتها، لا سيما مع رؤية المملكة 2030 ومتطلباتها، مشيرًا إلى ما يحظى به الإعلام في المملكة من دعم ومتابعة من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ.

بدوره بين الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، أن المجتمع السعودي أبهر العالم بتلاحمه ووحدته الوطنية، على اتساع المملكة وتعدد المناطق، وأن الثقافة السعودية في ظل رؤية 2030 التي أبرزت معالمها وملامحها، أصبحت محط أنظار وتأمل كثير من المجتمعات.