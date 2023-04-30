أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمكتبه اليوم، فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ علي بن موسى القحطاني.

وبارك سموه تعيين القحطاني رئيساً للمحكمة العامة بنجران وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء، منوهاً بالنقلات النوعية والقفزات التقنية التي يشهدها مرفق القضاء في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها على استقلالية القضاء، والارتقاء بكفاءته وجودته، ليسهم في خدمة المواطن وتحقيق العدالة.

بدوره عبّر القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة على تهنئته واستقباله.