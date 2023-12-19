أمير نجران يستقبل رئيس النادي الأدبي بالمنطقة

المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بجهود نادي نجران الأدبي الثقافي، وما يقدمه من مبادرات ومشاريع لخدمة الحركة الثقافية والأدبية بالمنطقة، وما يصدر عن النادي من مؤلفات في جوانب التاريخ والأدب والثقافة، مؤكداً أهمية التركيز على فئة الشباب وتبني مواهبهم الأدبية ومضاعفة العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي في بيئة إيجابية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي سعيد آل مرضمة، وعدد من أفراد الفريق التطوعي من جمعية بيوت الشباب بالمنطقة.

واستعرض سموه خلال اللقاء, مبادرات برنامج ” القراءة حياة ” وهو عبارة عن إطلاق النادي لمبادرة تأثيث المكتبات المنزلية التي بلغ عددها 900 مكتبة منزلية بمدينة نجران، ومبادرة “انتظارك قراءة” وهو مشروع تزويد أماكن الانتظار في الدوائر الحكومية والفنادق والجمعيات بمكتبات جاهزة.

وأكد سمو أمير منطقة نجران أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للآخرين، منوهاً بأهمية دور المرأة في الحراك الثقافي والتطوعي.