أمير نجران يستقبل رئيس نادي الأخدود بمناسبة صعود النادي لدوري روشن للمحترفين

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في ديوان الإمارة اليوم، رئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل، وإداريي وفنيي النادي، بمناسبة صعود فريق كرة القدم لدوري روشن للمحترفين.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما تحظى به الرياضة من دعم سخي ورعاية كريمة، لتحقيق التميّز الرياضي محليًّا وعالميًّا، وسط بيئة صحية واجتماعية متميزة، كما شكر سمو وزير الرياضة على جهوده في تعزيز الحراك الرياضي بالمنطقة، مبديًا سعادته بما حققه النادي من انتصارات، مكّنته من تحقيق هذا الإنجاز.

وقال سموه “نهنئ منطقة نجران العزيزة، ونهنئ أنفسنا، بهذا الإنجاز التاريخي في مسيرة النادي، معبرين لكم جميعًا، إداريين وفنيين ولاعبين، عن فخرنا واعتزازنا بما قدمتموه هذا الموسم من مستوى مشرّف.. فقد وعدتم وأوفيتم، ووصلتم إلى الهدف بجدكم واجتهادكم”.

وسجل سموه كلمة في سجل النادي بهذه المناسبة , كما أعلن عن تبرعه للنادي بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال.

وعبَّر مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة نجران عبدالله آل شيبان ورئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل عن شكرهما لسموه على دعمه وتحفيزه المتواصل لرياضة المنطقة، ما أدى إلى هذا المنجز الرياضي للمنطقة.