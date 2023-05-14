أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية للمهندسين بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالمنطقة التابعة للهيئة السعودية للمهندسين المهندس محسن بن مرشد النجراني وأعضاء اللجنة.

وأكد سموه أهمية الدور الفعال للجنة في تطوير المهندس السعودي، والارتقاء بجودة الخدمات الهندسية ومخرجاتها، وإسهامهم في مسيرة التنمية والازدهار، في ظل الدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، لنهضة هذا الوطن الغالي في شتى المجالات.

وتسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً تعريفياً لمهام اللجنة عن أهداف اللجنة، ودورها في الاضطلاع بتحقيق الرؤية التكاملية للهيئة، بالإضافة إلى مهام اللجنة وخططها المستقبلية التي تسعى لبناء كفاءات هندسية مميزة تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع، والعمل على تحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية قدراتهم التنافسية.

من جهته أكد المهندس النجراني، اهتمام أعضاء اللجنة بالعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وفق التطلعات، وحرصهم على عمل ملتقيات تطوعية، وورش عمل تسهم في بناء كفاءات هندسية.