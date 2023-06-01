أمير نجران يستقبل فريق الدفاع المدني الرياضي بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير الدفاع المدني اللواء دكتور خالد بن مريشد العتيبي، يرافقه فريق الدفاع المدني الرياضي بمناسبة فوزهم ببطولة دوري الأمير جلوي الرياضي، التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بمنطقة نجران، بإشراف فرع وزارة الرياضة ممثلة في رابطة الهواة لكرة القدم، بمشاركة ١٦ فريقاً من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.

وهنأ سموه الفريق، معرباً عن فخره واعتزازه بالشباب الذين يحرصون على التميز في عطائهم وجهودهم، منوهاً بما يقوم به منسوبي الدفاع المدني من جهود طيبه لحماية الأرواح والممتلكات.