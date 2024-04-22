أمير نجران يستقبل في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” منسوبي القوات العسكرية بالمنطقة

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نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى قادة ومديري ومنسوبي القوات العسكرية بالمنطقة , وذلك خلال استقبال سموه لهم اليوم , في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” .

ونوه أمير نجران بالنجاح المبهر الذي حققته الأجهزة الأمنية في تنظيم وإدارة العمرة والزيارة بالحرمين الشريفين، مثمنًا الكفاءة العالية من الجهات المعنية بالمنطقة في استقبال القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة عبر منفذ الوديعة، وخدمتهم وتيسير رحلتهم.

وقال : “إن ما يميز منسوبي قواتنا أنهم لم يكتفوا بأداء واجباتهم الأمنية والعسكرية بل تعدوا إلى تقديم خدمات إنسانية جليلة، مخلصين في عملهم، صادقين في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، ويمثلوا بذلك نبل الشعب السعودي العظيم”.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بدور الجهات المعنية وسط ما تشهده المنطقة هذه الأيام من حالة جوية مطرية استثنائية، وخاصة الدفاع المدني وقطاعات الأمن العام، مبينًا تضحياتهم وانتشارهم في مواقع الخطر في سبيل حفظ الأرواح، إذ أفضت هذه المواقف إلى عدم تسجيل أي خسارة بشرية في المنطقة ولله الحمد منذ بدء هذه الحالة.

وأكد أن الوطن مستهدف من كل الاتجاهات، وعلى كل الأصعدة، وبكل الوسائل، من الحرب العسكرية والفكرية، والمخدرات، ومهددات الأمن بالداخل، والجرائم المالية والمعلوماتية وغيرها.

ودعا سموه المولى أن يحفظ ولاة الأمر، ويديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره، وأن يحفظ له رجاله البواسل المخلصين، وأن يرحم الشهداء منهم، ويعجل في شفاء المصابين.