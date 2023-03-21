أمير نجران يستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة

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أستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة العميد ضيف الله بن سعد القحطاني.

وهنأ سموه العميد القحطاني على الثقة الملكية بترقيته لرتبة عميد، سائلاً الله له دوام العون والتوفيق.

ونوه بالجهود الأمنية لقوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة بالتكامل مع الجهات الأمنية الأخرى التي تجلت في كثير من المواقف.

وقال سموه: “إن ما ننعم به من حياة كريمة وآمنة ومطمئنة يأتي بفضل -الله تعالى- ثم بالرجال المخلصين من الجهات العسكرية كافة.