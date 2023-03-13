أمير نجران يستقبل مدير تعليم المنطقة

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران ، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على دعم ورعاية التعليم في المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام التعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا.

واستلم سموه التقرير المصور عن الفعاليات التي قامت بها إدارة التعليم بالمنطقة بمناسبة “يوم العلم”، والذي اشتمل على فعاليات وأنشطة قامت بها إدارة التعليم يوم السبت الماضي احتفاء بهذه المناسبة ، إضافةً إلى الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقوم بها إدارة تعليم المنطقة والمكاتب والمدارس التابعة لها ، من تجديد للعلم الوطني ، وضمان مطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة، و عمل مسيرة طلابية وكشفية بعنوان “يوم العلم الوطني”.

كما اطلَّع سمو أمير منطقة نجران على الاستعدادات التي اتخذت من تعليم المنطقة مع بداية الفصل الثالث، وذلك بعودة أكثر من ١٢٤ ألف طالبٍ وطالبة لصفوف الدراسة في جميع المراحل، والمدارس الحكومية والأهلية ، مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة التعليم في إقامة الفعاليات والأنشطة بالمنطقة وتحفيز الطلاب والطالبات ومساندتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح واستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع.