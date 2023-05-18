أمير نجران يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

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أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالجهود التي تبذلها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال تنفيذها لعدة برامج توعوية في مبادرة “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، وكذلك جهودها في تعزيز الأمن الفكري، والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

جاء ذلك، أثناء استقبال سموه في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني الذي قدم لسموه عرضاً مرئياً عن جهود الفرع و الهيئات والمراكز التابعة له في لقاءات الأمن الفكري والاستعدادات التي تم اتخاذها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وكذلك البرامج الميدانية والتوعوية التي شارك الفرع بها مع الجهات ذات العلاقة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تهدف إلى بيان حرمة المخدرات والتحذير منها وبيان أضرارها على الفرد والمجتمع.

وأكد سمو أمير منطقة نجران أهمية هذه المبادرات، من جميع الجهات، في تحصين أبناء الوطن، ودرء أخطار أصحاب الفتن والمغرضين المتربصين بأمن الوطن ومقدراته، إضافة إلى أهمية المشاركة التوعوية في حملة الحرب على المخدرات مع الجهات ذات العلاقة من أجل القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع.