أمير نجران يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، بالدعم الذي تولية القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام ورعاية للتراث الوطني بالمحافظة عليه من الاندثار وتأهيل المواقع الأثرية والتراثية، وتهيئتها للإسهام في بناء الوعي والمعرفة بالتاريخ المجيد لهذه البلاد المباركة ولتكون شاهدًا ملموسًا للأجيال القادمة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة التراث بمنطقة نجران الدكتور صالح بن هامل آل سالم الذي قدّم لسموه إيجازاً عن أعمال الفرع وخططه المستقبلية .

وبيّن سموّه أن منطقة نجران تتميز بعمق حضاري، لما تزخر به من مواقع تاريخية وثقافية وكذلك مخزون التراث العمراني، مؤكداً سموه أهمية إبرازها من خلال الأنشطة والمبادرات التي ُتسّلط الضوء على هذه الثروة الثقافية والمواقع الأثرية.

بدوره أكد الدكتور ال سالم حرصه وجميع منسوبي فرع هيئة التراث بالمنطقة على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.