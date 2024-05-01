أمير نجران يستقبل مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للشؤون التشغيلية

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أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتوفير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، كافة الإمكانيات لوصول المستفيدين لخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي بشكل فوري.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للشؤون التشغيلية الدكتور محمد إبراهيم التويجري، يرافقه مدراء عموم فروع الهيئة بالمنطقة الجنوبية نجران، عسير، جازان، الباحة.

وأكد سمو أمير منطقة نجران أن رجال هيئة الهلال الأحمر السعودي يؤدون دورهم ورسالتهم على أكمل وجه في إنقاذ المواطنين والمقيمين بحرفية عالية، بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة مكنتهم من أداء مهامهم بكل يقظة، فلهم كل الشكر والتقدير والعرفان لما يقومون به من أعمال جليلة.

واطَّلع سموه خلال اللقاء على توصيات الاجتماع الثاني لمدراء عموم فروع الهيئة بالمنطقة الجنوبية، والذي عقد في المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور التويجري أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز كل ما من شأنه تطوير العمل الإداري والإسعافي، بما يعزز الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة، وتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين وتقليص زمن الاستجابة، وتسهيل مهام الفرق الميدانية، والاتفاق على وضع خطة موحدة مشتركة للكوارث لمراكز الحد الجنوبي والاستفادة القصوى من سيارات الكوارث وسيارات النقل الإسعافي.