أمير نجران يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية للخدمات المشتركة

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي.

واستمع سموه لشرح موجز عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والخدمات التي تقدمها لأبناء وبنات المنطقة لدعم مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوّه بما تقدمه الوزارة من جهود متميزة، مؤكداً أهمية الاستثمار المثمر في الشباب والشابات، منوهاً بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات.

بدوره ثمّن الغامدي دعم سمو أمير المنطقة لجهود الوزارة بالمنطقة التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق المستهدفات.