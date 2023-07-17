أمير نجران يستقبل منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية المشاركين في أعمال الحج

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية”, منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمنفذ الوديعة الحدودي.

وعبر سموه عن الاعتزاز بشرف خدمة الحجيج، وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة التي سخرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات للحجاج التي جعلت من أولوياتهم العناية خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وأكد أن النجاح الذي يتحقق في موسم كل حج، أمر نابع عن استشعار جميع المشاركين وعموم المواطنين بحجم رعاية قيادة هذه البلاد المباركة وعنايتها بشؤونه، مشيراً إلى أن الجهود والإنجازات واجهة مشرّفة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة.

من جهته، أكد مدير شرطة منطقة نجران اللواء منصور الشمري، أن ما بذله منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني ثم وطني، وأن أكبر حافز ودافع لبذل هذا العطاء، هو دعم القيادة وإشرافها على الحج، ومتابعة سمو أمير المنطقة لشؤون الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة, مشيراً إلى أن المنفذ شهد هذا الموسم استقبال 18229 حاجاً تم نقلهم في 420 حافلة وتفويجهم من المنفذ إلى المشاعر المقدسة ثم عودتهم بعد أداء مناسكهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

من جانبه نوّه أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، بالدعم السخي من القيادة الرشيدة الذي تتلقاه الجهات المدنية والخدمية لتنفيذ مهامها وخططها تجاه حجاج بيت الله الحرام.

فيما استعرض مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر النعمي، جهود الجمعيات الخيرية والمتطوعين حيث شارك تسعة فرق تطوعية و309 متطوعين تم خلالها تأمين 60765 وجبة وتوزيع 86024 عبوة مياه بالإضافة إلى تقديم 2123 مساعدة لذوي الإعاقة وكبار السن.