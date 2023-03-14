أمير نجران يستقبل وكيل وزارة الصناعة للخدمات التعدينية

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية المهندس صالح العقيلي.

واستمع سموه لشرح حول الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، والأنشطة التعدينية في المنطقة، وأبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التعدين، ونظام الاستثمار التعديني وآلية طلب الموافقات الحكومية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة كافة، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق التكامل وتوحيد الجهود من قبل الجميع سعياً لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعدين من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيراً إلى أن المملكة تنعم بالعديد من الثروات الطبيعية، وتهدف إلى اختيار المشاريع التي تتماشى مع رؤية 2030.

من جهته أوضح العقيلي، أن الوزارة حريصة على مواصلة تحقيق التنمية التعدينية في مختلف مناطق المملكة، والمساهمة في خلق الفرص الوظيفية خاصة في المناطق المجاورة لمواقع التعدين.

وأكد أن منطقة نجران تُعد من المناطق المميزة بثرواتها الطبيعية حيث تبلغ القيمة التقديرية للموارد المعدنية بالمنطقة حوالي 145 مليار ريال، من بينها خامات الزنك والنحاس، والفضة والذهب والرصاص، فيما تضم المنطقة قرابة 20 مجمعاً تعدينياً معتمدًا لمواد البناء، ويجري العمل على إنشاء 9 مجمعات تعدينية جديدة، مبينًا أن إجمالي الرخص التعدينية في المنطقة بمختلف مسمياتها بلغ قرابة 186 رخصة.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن سلطان وفريق عمل من شؤون المناطق بوزارة الداخلية.