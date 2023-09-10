أمير نجران يسلم مواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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سلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطنة هيفاء بنت حسين آل معمر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، نظير تبرعها بجزء من الكبد لوالدها.

وأكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن هذه البادرة ليست مستغربة من أبناء المجتمع السعودي.

من جانبه أعرب والد المواطنة، عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة نجران على حرصهم ودعمهم للأعمال الخيرية، مؤكداً أن منح ابنته وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة يعد وسام فخر له واعتزازاً بما يحمله من مضامين خيرية وبطولية.