أمير نجران يشهد توقيع شراكة مجتمعية بين فرع التواصل الحضاري وفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة

المناطق_واس

شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، بحضور الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، ونائبه إبراهيم بن زايد عسيري، توقيع فرع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمنطقة نجران مذكرة تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين بين مختلف الجهات في المنطقة، من خلال الشراكات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم المصلحة العامة والمجتمع والجهات المستفيدة وتترجم تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وتهدف المذكرة إلى شراكة ثقافية مجتمعية تعمل على تعزيز قيم السلم المجتمعي، وقيم الوعي، وقيم الأمن، ومسؤولية الأسرة في ترسيخ التلاحم الوطني، وأبرز الممارسات الأسرية الخاطئة التي تُضعف قناعة الأبناء بقيم التلاحم الوطني.

وقع الاتفاقية مدير عام فرع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمنطقة نجران راشد بن محمد آل منجم، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر بن محمد النعمي.