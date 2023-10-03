أمير نجران يطلع على استعدادات إطلاق مزاد نجران الأول للإبل

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن مزادات الإبل تسهم في إيجاد التوازن التنموي بالمنطقة، مشيراً سموه إلى أن مزاد الإبل، يشكل نقلة نوعية واقتصادية بالمنطقة، حيث يشهد عدة مشاركات من المهتمين في الإبل من مختلف أنحاء المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة, المشرف العام على مزاد نجران الأول للأبل هادي بن بنيان بن شويل، الذي قدم تقريراً مفصلاً عن الاستعدادات التنظيمية لإقامة مزاد نجران الأول للأبل، والفعاليات المصاحبة للمزاد، الذي يستمر لمدة 10 أيام، اعتبارا من يوم الجمعة القادم.

وشدّدَ سمو أمير منطقة نجران على منظمي المزاد والقائمين عليه، بعمل كل ما يلزم لإنجاحه ليكون واجهة حضارية واقتصادية للمنطقة، انطلاقاً من الرؤية الشاملة للمملكة 2030.