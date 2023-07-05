أمير نجران يطلع على فعاليات مهرجان “صيفنا هائل 2023”

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اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على الاستعدادات التي اتخذتها أمانة المنطقة والجهات المشاركة في مهرجان صيفنا هائل 2023، الذي ستنطلق فعالياته الأحد القادم وتستمر لمدة شهرين في عدة مواقع داخل مدينة نجران.

وأكد سموه خلال لقائه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم أمين المنطقة المهندس صالح الغامدي، ورئيس النادي الأدبي سعيد آل مرضمة ووكيل الأمانة للاستثمار هاشم المؤيد، أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين الجهات المعنية كافة، مؤكداً على تميز نوعية الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي تلبي رغبات أهالي المنطقة وزوارها وتتناسب مع ثقافة المجتمع.

واشتمل التقرير الخاص بالمهرجان على ما يتضمنه من فعاليات تمثلت في إقامة أمسيات شعرية، ومشاركة فرقة نجران الشعبية بتقديم الألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك إقامة مسابقات مختلفة، إلى جانب الفعاليات الترفيهية و فعالية “حواء تاريخ وحضارة”.

بدوره ثمن الغامدي لسمو أمير منطقة نجران , اهتمامه وحرصه على بتنوع الفعاليات التي تلبي رغبات المجتمع، مبيناً أن المهرجان يتضمن فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة منها، مسابقات ثقافية، ومسابقات لذوي الهمم، ومسرح تفاعلي، وألعاب مختلفة، إضافةً إلى فعالية سباقات ميدان الهجن والفروسية، والفنون الشعبية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي، ومعرض آخر للحرف اليدوية والتراثية، وخيمة للتسوق التي ستشهد مشاركة للأسر المنتجة.