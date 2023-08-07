أمير نجران يطلع على مشروع إعادة تنظيم سوق الأغنام بحي صهبان

المناطق_واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، على مشروع إعادة تنظيم سوق الأغنام بحي صبهان بمدينة نجران.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة ، اليوم ، أمين المنطقة بالإنابة محمد الملحم ، وعددا من منسوبي الأمانة.

وشدَّدَ سمو أمير منطقة نجران على أهمية استكمال جميع الخدمات في السوق، بما يتماشى مع التنمية الحضارية التي تشهدها المملكة، ويصبح وجهة لجميع الفئات المزاولة للنشاط، مما يسهم في دعم الثروة الحيوانية بالشكل الأمثل كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة، إضافةً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة ، بتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأفكار الاستثمارية المرتبطة بصناعات الثروة الحيوانية.